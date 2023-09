Eiffage contre le Fisc : bras de fer autour de près de 3 milliards F CFA

La Direction générale des impôts et domaines (DGID) a redressé Eiffage pour 2 milliards 953 millions 500 mille 56 francs CFA (droits simples et pénalités). Le Fisc sénégalais accuse l’entreprise d’avoir «minoré la valeur ajoutée imposable» qu’elle devrait versée en 2018, pointant «l’existence (durant cet exercice) de produits non facturés et non déclarés».



Le redressement infligé à Eiffage couvrirait quatre rubriques : l’Impôt sur les sociétés (1,7 milliard F CFA), l’Impôt sur le revenu des valeurs mobilières (près de 600 millions), la taxe sur la valeur ajoutée (près de 500 millions F CFA) et la Contribution économique locale sur la valeur ajoutée (68,8 millions F CFA).



D’après Libération, qui donne l’information, Eiffage a saisi le tribunal en signe de contestation de ce redressement. Le journal rapporte que le juge en charge de l’affaire avait ordonné une expertise en vue de sa décision sur le fond. La même source indique que celle-ci est disponible, mais elle est contestée par la DGID.



Le bras de fer se poursuit.