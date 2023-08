[Avis d’expert] El Hadj F Hane, Ingénieur: « L’effondrement d’un édifice est loin d’être un accident »

En une semaine, la presse a rapporté trois effondrements de bâtiments. Si pour la maison des Diallo à Colobane et celle de la cité Keur Gorgui, il y a eu plus de peur que de mal, à la cité Sipres de Rufisque, cinq personnes y ont laissé la vie. Une situation qui remet sur la table la question de la vétusté des bâtiments mais aussi du respect des normes de construction. Ingénieur en Génie civil, El Hadj Feike Hane revient en détail sur les causes réelles de ces drames.

Qu'est-ce qui est à l'origine de l'effondrement des bâtiments ?





Selon la technologie de la construction d'une maison, plusieurs facteurs peuvent être à l'origine d'un effondrement. Le plus fréquent est lié à la descente des charges. Il s'agit des calculs à faire pour définir la taille de toutes les parties de la structure (Semelles, Longrines, Poteaux, Poutres, Plancher etc.). Cette étude est le jalon fondamental de toute construction, elle est d'ailleurs systématiquement dépendante du facteur climatique et géologique. Secundo, les qualités des matériaux de construction : le granulat, le ciment, le fer... Tous ces éléments ont des paramètres bien précis, et ils sont toujours utilisés suivant des mesures bien déterminées appelées dosage. Si le dosage sur le mortier et sur le béton est mal fait, l'ensemble de la construction se trouve en danger.





“Une construction en dur a une espérance de vie moyenne de 50 à 100 ans”





A ces facteurs il faut rajouter le défaut dans la qualité des matériaux, le fait que la plupart des ouvriers ne sont pas qualifiés et la corruption.

Pour finir, l'ancienneté de la maison. Une construction en dur a une espérance de vie moyenne de 50 à 100 ans. Plus l'édifice prend de l'âge, plus les matériaux se décomposent et se relâchent. Donc, on peut bien dire que l'effondrement d'un édifice est loin d'être accidentel.

Il survient par des causes bien précises à l'ordre technologique. Toujours est-il qu'avant l'effondrement, des fissures importantes surgissent dans les ossatures de l'édifice.





Comment apporter des modifications à un bâtiment ancien ? La viabilité d'une construction dépend de quoi ?





Il n’y a pas de règles spécifiques pour modifier un bâtiment. Toute structure a sa propre spécificité. L’essentiel est qu’avant toute modification ou réhabilitation, on se doit de faire des études au préalable. Des sondages sur la structure permettent ensuite de définir si oui ou non la modification ou réhabilitation aura lieu ou pas.





Quelles devraient être les bases d'une bonne construction ?





C’est d’abord le respect des normes urbanistiques. Il est aussi impératif de faire les Avant-Projets Sommaires (APS). C’est l’ensemble des études à faire avant de débuter un projet de construction comme par exemple les études architecturales, études d’Ingénieure entre autres. Il est aussi nécessaire de faire les études de l’avant-projet detaillé (APD). Il s’agit des études de sol, les tests au labo pour les matériaux utilisés. Malheureusement au Sénégal, peu de personnes ont cette culture.