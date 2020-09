Élan de solidarité de la première dame en faveur des populations de Grand-Yoff

Le Directeur Général de l’Agence De l’Informatique de l’État, Cheikh BAKHOUM remercie la fondation Servir le Sénégal de la première dame Marème Faye SALL pour son appui conséquent en faveur de la population de Grand-Yoff suite aux inondations causées par les dernières pluies. Très sensible à la situation des populations sinistrées, Marème Faye SALL n’a pas lésiné sur les moyens.15 tonnes de riz, 399 matelas, 18 cartons de masques, 198 packs de Javel et savons et 600 bouteilles d’eau de 10 litres ont été distribués ce vendredi 18 septembre 2020 par la fondation Servir le Sénégal à Grand-Yoff. Le Directeur général de l’ADIE, par ailleurs responsable politique de l’APR dans la commune magnifie cet élan de solidarité de la première dame.