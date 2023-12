Élection de représentativité syndicale : Le ministre du Travail dresse le bilan

C’est hier mardi 12 décembre 2023 que s’est déroulée l’élection de représentativité syndicale, sur toute l’étendue du pays. À cette occasion, le ministre du Travail a fait le point.



D’après Samba Sy, le bilan du scrutin est satisfaisant, même si des couacs ont été notés dans les bureaux et lieux de vote.



« Ces élections sont particulières, des élections qui concernent des travailleurs avec une moralité d'inscription déterminée, avec une polarisation déterminée et avec une organisation brute au total. Nous pouvons, en dépit des difficultés qui ont été rencontrées, être plutôt satisfaits d'avoir pu mener à terme cette opération et nous espérons que dans les heures, les jours qui vont suivre, nous pourrons avoir les résultats définitifs », a-t-il- déclaré sur iRadio.



Interpellé sur les causes de ces manquements notés dans des bureaux de vote, Samba Sy renseigne que « c'est des élections où les inscriptions sont faites par les employeurs. C'est l'employeur qui dépose la liste des travailleurs concernés. Il y a, bien entendu, une période contentieuse où le travailleur peut vérifier. S'il se rend compte qu'il ne figure pas sur la liste, il peut prendre les mesures nécessaires pour que la correction soit mise, mais ce n'est pas toujours fait ».



Il poursuit : « Il arrive que ce ne soit que le jour du vote que quelqu'un veuille voter et qu'il puisse constater qu'il ne figure pas sur les listes en dépit de tous les efforts qui ont été faits », reconnaît le ministre du Travail.



Il ajoute, par ailleurs : « Nous avons eu un fichier de plus de 300?000 électeurs. Et pour ces élections comme pour les autres, vous n'avez pas l'intégralité des personnes inscrites sur les fichiers qui font l'effort d'aller voter. Sans oublier que c’était un jour ouvrable avec la polarisation. Mais nous verrons pour ce qui est du taux de participation. Nous avons noté qu'il y a beaucoup de travailleurs qui se sont mobilisés pour exprimer leurs voix », se félicite-t-il.