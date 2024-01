Élimination du Sénégal : Ngaka Blindé flingue Aliou Cissé et…

La déception est grande chez le rappeur Ngaka Blindé suite à l’élimination des Lions du Sénégal en huitièmes de finale par la Côte d’Ivoire (1-1, 4-5 tab), pays organisateur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2024.



« Je suis déçu. A l’image de la plupart des Sénégalais, nous avions tous espoir de gagner la Coupe. Depuis le début de la CAN, tout le monde savait que nous avions une très bonne équipe. Déjà, en tant que champions d’Afrique, c’était impensable pour moi de nous faire éliminer par la Côte d’Ivoire, une équipe qui a été repêchée de justesse », rumine-t-il, interrogé par L’Observateur.



Il poursuit : « À vrai dire, les 15 premières minutes, je n’avais aucune pression, mais au fur et à mesure que le jeu évoluait avec la posture défensive de l’équipe, j’ai commencé à avoir peur. Mais, je me disais qu’ils allaient maintenir le cap et avec un bon discours de l’entraîneur et des dirigeants, la donne allait changer. »



Exprimant ses regrets, Ngaka Blindé est d’avis qu’Aliou Cissé devait effectuer ses changements « dès la première période » en faisant entrer Illiman Ndiaye.



Selon l’artiste, l’arbitre n’est pas exempt de tout reproche. « Le penalty sur Ismaila Sarr n’a pas été sifflé. Nous avons reçu beaucoup de cartons inexpliqués », estime-t-il.



Pour galvaniser Aliou Cissé et ses joueurs à la quête d’une seconde étoile sur le maillot, le Ngaka Blindé avait sorti le tube « Éliminer ». « Le clip était purement artistique. Même si le titre est sujet à interprétation, la finalité était de galvaniser l’équipe. Malheureusement, c’est la fin pour l’équipe », explique-t-il.