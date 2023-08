Elle envoie par erreur 1,2 million F CFA sur le compte Wave d’un footballeur, qui refuse de restituer l’argent

Un footballeur nommé A. M. Ly a été déféré au parquet pour vol et retrait frauduleux de numéraires. Il a été cueilli par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) à la suite d’une plainte d’une certaine Coumba Nd.



Cette dernière lui a envoyé par erreur 1,2 million de francs CFA sur son compte Wave. Après s’être rendue compte de sa méprise, la dame le contacte. Le footballeur demande à son interlocutrice de lui laisser le temps de vérifier son compte. Cette dernière raccroche. Les minutes passent, le mis en cause ne rappelle pas.



Coumba Nd. Le câble à nouveau. Son téléphone sonne dans le vide. Nouvelle tentative : boîte vocale. La plaignante panique, se rabat sur le service client de Wave. Elle tombe des nues en apprenant que A. M. Ly a déjà retiré l’argent.



Saisie par la plaignante, la DSC entre en scène. Localise le téléphone du mis en cause dans son village, à Matam. Cueilli et conduit dans les locaux de la DSC, A. M. Ly passe aux aveux. Il reconnaît s’être réfugié dans son village pour échapper à d’éventuelles poursuites.



Quant au mobile du délit, Les Échos, qui évoque cette affaire dans son édition de ce jeudi, rapporte que le footballeur a confié aux enquêteurs avoir voulu régler ses problèmes financiers. Il devra bétonner sa défense face au procureur de la République.