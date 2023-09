Licenciée de l’agence de voyage Skyla : Elle continue de gruger de clients au nom de la compagnie

Elle vend et annule le billet de l'avion à une personne, empoche de l'argent de l'insu de son agence: Licenciée, elle continue le rouler les clients



Aïssata Traoré a été victime d'une arnaque de la part d'un agent de voyage. En effet, Dieynaba Ba, qui travaillait dans la société SKYLA Travel SARL, est accusée dans une affaire d’escroquerie liée à des billets d’avion.



La dame Dieynaba Ba, employée à la société Skyla Travel SARL, gérait les "clients cash" c'est-à-dire ceux qui achètent leur billet en passant leur commande via Facebook, WhatsApp, Instagram ou appel téléphonique et qui paient par transfert électronique ou bancaire ou même en espèces.



"J’ai été séduite par les publications à bas prix que faisait Skyla travel sur les réseaux sociaux. Je me suis rendue à leur agence et ils m'ont vendu un billet pour Dubaï. L'agence m'a également aidée dans la procédure pour l'obtention du visa", explique la victime.



Elle sollicite plusieurs fois les services de l'agence de voyage pour des achats de billets d'avion. Jusqu'au jour où elle achète un billet pour son cousin qui devait partir à Bamako.



Dieynaba Ba lui vend le billet pour le compte de l'agence.



"J'ai contacté Dieynaba qui m'a dit que le billet était à 988.000 FCFA. Je lui ai envoyé l'argent par Orange money. A ma grande surprise, après plusieurs jours d'attente, je ne reçois pas le billet. Je lui ai mis la pression et Dieynaba Ba m'a envoyé un billet de Ethiopian Airlines Washington-Lomé-Bamako. Mais dans la soirée sans que je ne sois informée, elle a annulé le billet", raconte Aïssatou Traoré.



Elle poursuit : "il restait deux semaines avant le voyage de mon cousin et par vigilance, il est allé vérifier si son nom figurait sur le site de la compagnie Ethiopian. A sa grande surprise, il s'est rendu compte que la référence du billet qu'il avait en sa possession avait été annulée. J'ai tenté alors de joindre sans succès, Dieynaba Ba. Je me suis rendue à l'agence Skyla travel pour avoir des éclaircissements. Les personnes trouvées sur place retrouvent les traces du billet dans leur système mais déclarent que leur agent avait annulé le billet et repris l'argent à leur insu".



La victime a révélé que plusieurs autres personnes auraient été flouées par le même agent.



Depuis ce jour, elle a, à plusieurs reprises, essayé de contacter le directeur de l'agence, et à chaque fois, le silence demeure la seule réponse, selon notre interlocutrice. Si l'on se fie à la victime, le billet qu'elle a reçu émanait bel et bien de l'agence de voyages Skyla Travel sous le numéro de Référence USHJV8, document datant du 9 mai 2023.



Ayant tenté de joindre sans succès la direction de l'agence pour récupérer les sommes déboursées, Aïssatou Traoré alerte les autorités et les clients de l'agence.



"Plusieurs jours se sont écoulés et je n’ai pas eu de retour. Pis, j'appelle le responsable de l'agence qui me raccroche au nez. Je demande un remboursement immédiat des frais du billet. Également, j'attire la vigilance des clients et sollicite les autorités à prendre des mesures draconiennes à l'égard de ses bandes organisées", fulmine Aïssatou.



La direction dégage ses responsabilités



Jointe au téléphone, la direction de l'agence nie toute implication ou responsabilité dans la transaction faite par Dieynaba Ba. Le directeur de l'agence, que nous avons contacté, assure que depuis le 19 juin 2023 Dieynaba Ba ne fait plus partie de son personnel.



Skyla Travel a publié un avis pour sa clientèle dans les journaux l'Obs et Walf du jeudi 24 août 2023 pour l’informer que Dieynaba Ba n'était plus agent dans leur structure.



La direction assure que Dieynaba Ba, même après son licenciement, a continué à utiliser leur plateforme pour vendre des billets. Elle avait toujours accès au portail de réservation en ligne, assure toujours la direction.



"Nous nous sommes rendus compte que l’agent avait continué à vendre des billets de voyage pour le compte de notre agence sans que l'argent ne soit versé dans notre code marchand Wave ou Orange Money. Néanmoins ses agissements n'impliquent en rien nos services. Nous avons d'ailleurs déposé une plainte contre elle", explique Mouhamed Courdy, directeur de Skyla Travel.



En effet, la direction de l'agence a déposé une plainte à Dakar, le 23 Août 2023 au Commissariat de Police Central de Dakar Plateau, contre Dieynaba Ba pour escroquerie.



Nous avons tenté de joindre Dieynaba Ba, à plusieurs reprises, mais en vain.