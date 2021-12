[Vidéo] EMG : Un incendie s’est déclaré dans le garage

Un incendie s’est déclaré à la société de vente de voitures, Etablissement Mbaye Gueye (EMG) Universal Auto, sise à la cité des eaux. Selon les informations de Seneweb, c’est une partie du garage qui a pris feu et l’incendie a été vite maitrisé. Pour l’instant, on ignore l’origine de l’incendie et l’étendue des dégâts. Nous y reviendrons….