Emigration clandestine : Adji Mergane Kanouté crache ses vérités aux jeunes, aux parents et aux passeurs

La parlementaire et vice-présidente de la coalition Benno Bokk Yakaar a asséné ses quatre vérités aux jeunes sénégalais de plus en plus nombreux à tenter le voyage clandestin en Europe. Alors que plusieurs centaines d’entre eux sont portés disparus, Madame Kanouté a prodigué quelques conseils aux jeunes, à leurs parents, non sans réclamer des sanctions contre les réseaux de passeurs qui organisent les voyages clandestins en mer.« Une femme qui vend ses bijoux pour payer le voyage de son fils, aurait pu financer ce dernier pour démarrer une activité lucrative. Il faut savoir que ceux qui ont le plus réussi dans la vie, ici, ne sont pas partis à l’étranger. Ils sont restés ici et ont cru en eux-mêmes. Il faut d’abord avoir l’estime de soi car c’est nécessaire pour avancer dans la vie. Beaucoup de jeunes ont ainsi pu aider leurs parents. Ils n’ont pas bougé du pays », martèle l’élue parlementaire, invitée de ITV.Adji Mergane Kanouté d’indexer la responsabilité des passeurs qui organisent les voyages clandestins. « Il faut les sanctionner. Quand on décide d’embarquer une personne dans une pirogue où elle peut mourir de faim ou de soif, être confronté à un déficit de carburant pendant le voyage, cela peut être assimilé à un suicide. Les jeunes qui empruntent ces engins sont suicidaires et ceux qui les embarquent sont des criminels. Il faut corser les sanctions pour que cesse cette pratique », exige Adji Mergane Kanouté.