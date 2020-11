Emigration clandestine : Deux étudiants sénégalais dans le lot des naufragés

Deux étudiants victimes de Barca ou barsakh

Deux étudiants sénégalais figurent parmi les candidats à l'émigration clandestine qui ont perdu la vie en tentant de rallier l'Espagne à bord de pirogues. Selon Libération online, qui donne l'information, il s'agit de L. Kébé, étudiant en Licence 2 à la Faculté des sciences juridiques et politiques (Fsjp) à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) et d’un certain Arona, étudiant à l'Université virtuelle du Sénégal (Uvs). Ils sont tous les deux morts en tentant de rejoindre l'Espagne la semaine dernière, renseigne la même source.