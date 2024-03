Émigration clandestine : deux pirogues remplies de Sénégalais échouent à Dakhla (Maroc), un bébé d’un an dans le lot

Deux pirogues remplies de migrants clandestins ont échoué en début de semaine à Dakhla, au Maroc. La première a accosté mardi soir avec 27 personnes à bord, informe Libération. «Nous avons eu à faire l’identification des passagers, ils sont tous des Sénégalais», informe le consul du Sénégal à Dakhla, Babou Sène.



Ce dernier précise que l’embarcation était partie de la Mauritanie et a enregistré au moins deux morts. Il ajoute : «[Les migrants repêchés] se portent très bien à l’exception de deux personnes qui sont hospitalisées. Ils sont logés à 90 kilomètres de Dakhla. Nous avons entamé les procédures pour leur rapatriement dans les prochains jours.»

Babou Sène renseigne que la veille, lundi donc, «une autre pirogue est arrivée avec 26 personnes». «Celle-là est partie de Saint-Louis», souligne le consul du Sénégal à Dakhla. Qui signale que parmi les personnes repêchées, on note une seule femme, qui a voyagé avec son bébé d’un an.