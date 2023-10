ÉMIGRATION CLANDESTINE ET CHÔMAGE DES JEUNES : Sokhna Maguette Binetou Cheikh Ibrahim Kounta dénonce l’«échec» de l’État et des femmes









«L’émigration clandestine» et «le chômage des jeunes» ont constitué les principaux axes de la traditionnelle conférence de presse introduite par Sokhna Maguette Binetou Cheikh Ibrahim Kounta, dans le cadre de la célébration du Gamou annuel de la capitale de la Qadiriyya Ndiassane.





La Sokhna de la famille Ah-Loul Kountiyou s’offusque du phénomène de l’émigration clandestine qui « porte un énorme préjudice à nos enfants et jeunes adolescents » et est « religieusement, juridiquement, moralement bannie par toutes les lois ». Elle regrette qu’« on ait perdu beaucoup de jeunes, ce qui porte un dur coup à l’avenir du pays » et déplore, avec la dernière énergie, la « part de responsabilité de l’État et, surtout, des mères de famille qui encouragent et aident leur progéniture dans une telle aventure ».





Elle regrette aussi l’«échec» des femmes dans l’éducation et l’encadrement des enfants. Une manière pour elle de rappeler que « la maman demeure une école pour toute une génération ». Sokhna Maguette Kounta pense qu’« une bonne éducation de la part des mères pourrait impacter positivement le processus d'orientation des jeunes ».