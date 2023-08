Émigration clandestine : Joal prépare une brigade de lutte originale

Ces dernières semaines, il y a comme une recrudescence de l’émigration clandestine avec les départs de pirogues, manifestement plus nombreux que par le passé, des côtes sénégalaises vers l’Europe. Pour lutter contre ce phénomène, la maire de Joal, Sophie Gladima, a annoncé la création d’une brigade de surveillance et de dissuasion.



Celle-ci sera animée par les jeunes de la commune. Il s’agit, précise l’édile au micro de IRadio, de «surveiller les plages et de dénoncer toutes les personnes qui seraient tentées de prendre les pirogues pour partir». Elle a fait cette déclaration ce dimanche lors du lancement de la journée consacrée à la natation dans sa commune, en marge de la célébration du 15-Août (Assomption).