Emigration clandestine : Le Khalife de Sagne Bambara interpelle les parents

La cité religieuse de Sagne Bambara, à 14 km de la ville de Kaolack, a célébré aujourd'hui, la naissance du Prophète Mouhamed ( PSL), précisément à Médina Salam Abdou khadre Deylani. L'occasion a été saisie par le Khalife de cette famille religieuse, Cheikh Ibrahima Diallo pour se prononcer sur la recrudescence du phénomène de l’émigration clandestine qui, ces jours-ci, fait de nombreuses victimes au Sénégal. Selon lui “c’est désolant de voir des jeunes à la fleur de l’âge prendre le chemin de l’aventure dans des pirogues meurtrières. Cependant, il revient aux parents de prendre en charge cette question, en parlant avec leurs progénitures”. Le Khalife s’adressant directement aux jeunes, leur a demandé, de tourner le dos à cette voie sans issue et de rester dans le pays “car on peut réussir ici au Sénégal''. ''Certes toute personne doit travailler pour satisfaire ses besoins, prendre en charge sa famille et ses enfants, mais il faut le faire en respectant les recommandations divines”, a-t-il précisé.





Évoquant les prochaines élections , le jeune guide religieux a plaidé pour des élections pacifiques, calmes et transparentes, pour le bien du pays et a invité la population à faire le bon choix car, jugeant que 5 ans ou 7ans, ce n’est pas quelque chose de négligeable pour gouverner un pays tout entier.