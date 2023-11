Émigration clandestine : Les dix mesures de Souleymane Diallo d'Atro Africa pour éradiquer le fléau

Le phénomène de l'émigration irrégulière a repris d'une façon exponentielle, ces derniers temps. Malgré les mesures annoncées par l’État, le flux migratoire continue avec son lot important de décès, de chavirements de pirogues et les images insoutenables de milliers de jeunes Africains à l'arrivée sur les côtes espagnoles.







Face à l’impuissance des États qui peinent à trouver des solutions à cette catastrophe, le président de l’ONG Otra Africa, Souleymane Diallo, réputé sur les questions migratoires et ses collaborateurs ont dégagé des pistes de réflexion pour remédier à cette tragédie.





En conférence de presse ce lundi, Souleymane Diallo a présenté, dans un document, 10 solutions pour mettre fin à ce fléau. ‘’On a pris le temps d'observer et d'analyser les véritables motifs de départ de la jeunesse africaine et particulièrement sénégalaise. Nous avons mené une réflexion profonde et des études techniques afin de présenter des alternatives et des solutions sociales, politiques, administratives et diplomatiques pour arrêter cet épiphénomène’’, lance-t-il.





Selon M. Diallo, il faut d'abord connaître, identifier et associer les acteurs directs de l’émigration irrégulière. Ensuite, organiser une rencontre de concertation nationale et internationale. Il est aussi nécessaire, pour le président d'Otra Africa, d'identifier les pays d’accueil réceptifs et attractifs puis trouver des politiques consensuelles. Il a aussi recommandé la redéfinition des conditions d’obtention de visa.









Pour le patron d'Otra Africa, le Sénégal doit ainsi renforcer la cartographie de la formation professionnelle et créer un bureau d’appui à l’émigration. Il faudra un équilibre salarial dans les métiers à tension. Le développement des infrastructures culturelles et sportives et la répartition équitable des ressources minières du pays font aussi partie des propositions pour éradiquer ce phénomène.