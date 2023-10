Émigration clandestine : les étranges récits de capitaines de pirogue

Pape Moussa Ndour et Saliou Ndiaye conduisent des embarcations de migrants depuis les côtes sénégalaises jusqu’à celles espagnoles. Le premier habite à Joal ; il s’est forgé une solide réputation dans le milieu. Le second, moins célèbre, opère depuis Mbour. Pour L’Observateur, ils racontent les péripéties de la traversée de la mer vers le Vieux continent. Les morts, les cas de folie, des bagarres, les astuces… : ils lâchent tout. Ou presque.



PAPE MOUSSA NDOUR, ORGANISATEUR ET CAPITAINE DE PIROGUE À JOAL





Préalables. «Je suis en même temps organisateur de voyages et capitaine de la pirogue. Pratiquement tous les clients que j'amène en Espagne ou leurs parents me connaissent très bien. Avant le départ, nous discutons de points sur lesquels il faut impérativement trouver un consensus. Et, le reste du voyage, je m'en charge jusqu'à destination.