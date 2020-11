Émigration clandestine : Une journée de prières pour juguler le mal

"Qu'est-ce qui est à la base de cette volonté de braver tous ces risques pour aller en Europe ?". Cette question de Cheikh Issa Sall, président du Mouvement Agir pour le développement de Mbour (AmDem) semble être pendue sur toutes les lèvres.





Une équation qui demeure certes sans réponse, mais qui en tant que croyant pourrait être endiguée par des prières, estime le président du mouvement AmDem.





"Prier pour que s'estompe très rapidement ce phénomène d'émigration clandestine surtout par voie maritime. Le Sénégal a perdu beaucoup de ses fils dans ce fléau. Parmi les solutions, nous avons pensé que la prière pouvait être une solution à ce phénomène", estime Cheikh Issa Sall.





C'est la raison pour laquelle une journée de prières a été organisée, ce samedi à Mbour. Le coran a été récité 28 fois : "pour le repos de l'âme de nos disparus, pour que les jeunes arrêtent de braver les affres de l'océan. Pour qu'ils restent au Sénégal en développant cette énergie, ces moyens financiers, cette détermination pour leur réussite. Car c'est possible. Vous pouvez trouver votre chemin, arriver à subvenir à vos besoins", sermonne M. Sall.





A l'en croire, ils ont étudié ce phénomène pour en connaître les causes : "Il est vrai que le sous-emploi, la pauvreté, le sous-développement peuvent être considérés comme les causes, mais ce n'est pas que ça. Parmi ceux qui ont traversé la mer pour aller à cette aventure, il y avait des fils du Sénégal qui avaient bel et bien un travail. J'en connais des pêcheurs qui avec la pêche arrivaient à subvenir à leurs besoins", dit-il.