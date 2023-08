Émigration irrégulière : 50 candidats interpellés à Popenguine

Ils étaient une cinquantaine de candidats qui tentaient de rallier l'Europe à bord d'une embarcation. Mais leur plan a été déjoué par la gendarmerie. Réagissant à la situation, le maire de la commune de Popenguine dénonce et appelle les jeunes à la raison.





«Ils sont au nombre de 50 candidats et viennent entre Popenguine et Guéro. Mais les éléments de la gendarmerie les ont interpellés. Et ce n'est pas la première fois, parce qu'au mois de juin aussi, une embarcation de candidats à l'émigration irrégulière avait été interceptée par les éléments de la gendarmerie», confirme Mamadou Mansour Thiandoum, le maire de Popenguine sur RFM.





Selon le maire, l'alibi de la rareté de poisson qu' avancent la plupart des candidats n'est pas un argument qui tient. «C'est vrai que certains candidats avancent comme alibi la raréfaction du poisson, mais ça ne tient pas parce qu’actuellement à Ndayane, la plupart des jeunes qui étaient à Joal et à Djiffer restent pendant toute l'année à Ndayane pour gagner leur vie. Seulement, le poisson se fait rare durant l'hivernage et ça se comprend, parce que nous sommes en saison des pluies. j'appelle les jeunes à rester au pays et à se contenter de ce qu'on a. Je les appelle à plus de responsabilités», affirme-t-il.