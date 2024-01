Émigration irrégulière : À Kabadio, les jeunes sensibilisent et se souviennent de leurs camarades disparus

Au moins cinq jeunes du village de Kabadio, dans le Kataba 1, ont été déclarés morts durant les fortes vagues migratoires de 2023 vers l'Europe. Pour éviter d'autres tentatives dans ce village du département de Bignona, des jeunes de Kabadio ont lancé une campagne de sensibilisation sur les dangers de l'émigration clandestine, mais aussi faire comprendre qu'il est possible de réussir ici au Sénégal.







Une journée de sensibilisation et de prière pour les cinq disparus a été tenue en présence de plusieurs notabilités du village et du maire de Kafoutine, zone de départ de plusieurs pirogues pour l'Europe.





Pour l'édile David Diatta, "c'est une perte énorme. Et ça fait partie des conséquences désastreuses du phénomène de l'immigration clandestine". Pour lui, il faut essayer de comprendre ces jeunes qui bravent l'océan à la recherche du meilleur. De plus, il faut une réelle volonté politique de sensibilisation pour convaincre ces candidats au départ.





Selon M. Diatta, il est possible de travailler l'Afrique, nos pays pour qu'il n'y ait plus ce complexe et ce rêve d'aller, pensant que "la réussite est à l'autre bout de l'océan". Il est d'avis aussi que des milliers d'emplois peuvent être créés dans l'arrondissement de Kataba 1 par l'entrepreneuriat agricole ; une solution pour lutter contre ce fléau de l'émigration irrégulière, vu que le potentiel est là. Seulement, il faut une volonté politique réelle, afin de donner à ces jeunes l'espoir de rester chez eux et y réussir.





Kalifa Papis Souané, initiateur de cette journée de sensibilisation, exhorte les autorités étatiques à créer plus d'opportunités d'emploi des jeunes pour éviter ces vagues migratoires. "Si je vais chercher de l'eau chez le voisin, c'est parce que dans mon puits il n'y en a plus", dixit Papis Souané pour démontrer que le manque d'espoir de trouver de l'emploi dans leur terroir pousse les jeunes à prendre les barques.