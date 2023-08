Émigration irrégulière : Le CONIPAS pointe du doigt l’État du Sénégal

Le Conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale (CONIPAS) s’incline devant la mémoire des disparus de Fass Boy. Selon son responsable, cette recrudescence de l’émigration irrégulière se justifie par l’attribution illégale de licences de pêche aux étrangers et la rareté des ressources halieutiques qui découragent les jeunes pêcheurs. Ils soutiennent que la pêche ne nourrit plus son homme et tiennent l’État du Sénégal comme étant le seul responsable de cette situation.







« Nous présentons nos condoléances aux familles éplorées et souhaitons un prompt rétablissement aux rescapés. Le CONIPAS déplore l’inactivité des autorités sénégalaises dans la recherche de ces migrants en mer. Cette recrudescence de l'émigration irrégulière se justifie par le désespoir des jeunes, notamment des pêcheurs qui font face à une crise dans le secteur de la pêche, comme l’attribution des licences de pêche aux étrangers et la surexploitation des ressources halieutiques, la rareté des ressources halieutiques, entre autres », a expliqué Mor Mbengue sur RFM.





Ainsi, le CONIPAS invite l'État du Sénégal à plus de responsabilités dans la gestion durable des ressources halieutiques et d'arrêter l'attribution des licences de pêche aux étrangers, afin de restaurer l'espoir dans la communauté de pêche artisanale et mettre fin à l'émigration irrégulière.