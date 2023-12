Émigration irrégulière : Le président des Quais de pêche alerte sur la disparition de 10 pirogues avec 1 500 personnes

Le phénomène de l'émigration irrégulière reste toujours un sujet d'actualité. Sur Rfm, le président national des Quaies de pêche du Sénégal sonne l'alerte.







Selon lui, 10 pirogues de pêcheurs et plus de 1 500 personnes ont disparu en mer, depuis plus de deux mois. Pierre Mboup souligne que les recherches sont restées infructueuses et interpelle les autorités compétentes.





"Certains disent que c'est l'accalmie dans les eaux. Mais tel n'est pas le cas. Les pirogues continuent toujours de rallier l'Espagne. Il y a une pirogue de Bargny avec à son bord 173 personnes ; cela fait deux mois qu'elle reste introuvable. Et il y en a bien d'autres, comme celle de Mbour avec 30 personnes. Il y a aussi une autre de Cayar avec 80 personnes, à Thiaroye, à Yarakh, à Saint-Louis, à Joal et en Casamance. Bref, 10 pirogues qui sont introuvables depuis presque deux mois", souligne le président Mboup sur Rfm.





Il ajoute : "Le bilan tourne autour de 1 500 personnes portées disparues. Nous avons alerté les autorités pour des recherches, mais sans succès. Nous avons perdu beaucoup de pêcheurs qui tentaient l'émigration irrégulière. Nous lançons un appel aux autorités pour qu'elles nous aident à les retrouver."