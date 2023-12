Émigration irrégulière, menaces terroristes…: la police allemande forme ses agents et des chiens de services à Bargny

Partenaire de l’Union Africaine depuis 2008, la République Fédérale d’Allemagne à travers le programme dénommé Frontières de l’U.A, apporte son appui aux initiatives de gouvernance des frontières de leurs États membres. C’est dans cet élan que depuis 2012, l’Allemagne et le Sénégal coopèrent pour la délimitation et la démarcation des frontières sénégalaises. Cela est inscrit dans la mise en œuvre des mesures de coopération transfrontalière avec les pays voisins et le renforcement des capacités des membres de la Commission nationale de gestion des frontières (CNGF).





« Face à la menace du terrorisme, de la criminalité et de l’émigration irrégulière, ces tâches sont et restent d’une importance fondamentale pour assurer la paix et le développement économique dans les régions frontalières pour le bien-être de la population sur place et de tous les Sénégalais », remarque le vice-ambassadeur de l’Allemagne au Sénégal. Il a réitéré que l’Allemagne se tient aux côtés du Sénégal dans le cadre d’un partenariat diversifié. Notons que par le biais de l’office des Nations unies contre la drogue et le crime, l’Allemagne soutient la coopération transfrontalière entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée Bissau.