Émigration irrégulière : Plus de 250 migrants, dont 55 mineurs et un enfant de 2 ans rapatriés du Maroc

Plus de 250 migrants clandestins sont rapatriés du Maroc. Parmi eux, 55 mineurs, dont un enfant de 2 ans et trois autres de moins de 7 ans, rapportent nos confrères de Rfm.











Face à cette forte présence de mineurs dans ce lot de candidats, l’Action éducative en milieu ouvert tire la sonnette d’alarme en adressant un message aux parents.









« Parmi les 250 candidats, nous avons trouvé des enfants qui avaient accompagné leurs parents. C’est le cas du bébé de 2 ans, accompagné par sa propre mère. Trois autres enfants de 6 ans accompagnés de leurs parents. C’est vraiment inhumain et déplorable. Ces enfants n'ont pas demandé à prendre une pirogue. C'est des mineurs et des innocents. Ils ne méritent pas ça. Il faut prendre des mesures idoines pour ces parents inconscients qui mettent en péril la vie de leurs enfants. C'est inadmissible et inacceptable. Que les autorités prennent leurs responsabilités », laisse entendre le coordonnateur d'Action éducative en milieu ouvert sur les ondes de Rfm.









Pour le moment, beaucoup d'enfants rapatriés sont arrivés à Saint-Louis ces derniers jours, d'après nos confrères qui renseignent que certains n’ont ni accompagnants, ni parents pour les accueillir. D'autres, par contre, sont entre les mains de la justice qui doit statuer.