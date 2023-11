Émigration irrégulière : Tamsir Faye, Directeur de l’ANPEJ, évoque la responsabilité parentale et défend l’État

Alors que le phénomène de l’émigration irrégulière s’intensifie et n'épargne pas les enfants, le Directeur général de l’Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes (ANPEJ) a mis en cause la responsabilité parentale. “Où sont les parents de ces mineurs, de ces enfants qui n’ont aucune qualification encore moins d’aptitude pour travailler en Europe compte tenu de leur âge ?”, s’est il interrogé lors d’une cérémonie de signature d’un accord cadre de coopération entre l’ANPEJ et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). “Les parents doivent prendre leurs responsabilités et protéger les enfants. Je ne sais pas ce qu'un mineur va faire à l'étranger. Je ne peux pas comprendre ce qu'une fillette de 10 ans fait dans une pirogue pour se rendre en Europe”, a-t-il ajouté.





Tamsir Faye a par ailleurs relevé qu’il est possible de bien réussir au Sénégal : “Ces pays ont des difficultés tout comme nous. C'est possible de réussir au Sénégal. La majeure partie de nos milliardaires se sont construits au Sénégal”.