Émigration irrégulière : Un convoyeur prend 2 ans de prison avec sursis

Malgré les risques et les morts qu'elle cause, l’émigration irrégulière par voie maritime tente toujours les jeunes. Au moment où les autorités cherchent à trouver les voies et moyens pour endiguer ce phénomène qui décime la population sénégalaise, certains comme le pêcheur A. M. Sy convoient des personnes pour qu'elles regagnent l'Espagne.





Attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Mbour, l'homme a défendu becs et ongles le désir qui anime les jeunes à tenter cette expérience.





Il a organisé le voyage de ses frères, de parents et d'amis qui voulaient aller à l'étranger. La pirogue remplie est arrivée à bon port sans heurts. Au moment où il s'apprêtait à convoyer d'autres personnes, il a été arrêté.





"C'est un risque et un danger certes mais si on a une bonne pirogue et le matériel qu'il faut, on peut faire le voyage sans risques", balance le prévenu.





Très prolixe et téméraire, A. M. Sy a défendu les bienfaits de l'émigration. A la barre, l'homme avait réponse à tout.





Le procureur lui explique que finalement sa posture s'assimile à de l'entêtement vu qu'il essayait de démonter les remarques du tribunal.





"Tes propos semblent responsables. Mais tu n'es pas responsable. L'émigration clandestine est interdite par l'Etat parce qu'elle comporte des risques énormes", a fait remarquer le juge au prévenu qui ne semble pas avoir été dissuadé.





Il a été condamné à 2 ans de prison assorti du sursis, une peine d'avertissement.