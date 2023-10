Employabilité des jeunes de Mermoz : Cheikh Mbacké Dieng active l’U-IMSEC

Le quartier de Mermoz a été ce week-end le lieu de riches échanges entre M. Cheikh Mbacké Dieng, Directeur Général de la Caisse Des Marchés Publics (CDMP) et les habitants de la commune de Mermoz. Cette rencontre a été l'occasion de discuter des préoccupations, des aspirations et des projets qui tiennent à cœur aux habitants dudit quartier.





Lors de cette réunion publique, M. DIENG et ses collaborateurs ont apporté un enthousiasme sincère, entourés d'experts et de partenaires de l'U-imcec. Dans un souci de transparence et de responsabilité, aucune promesse irréalisable n'a été faite, démontrant ainsi la nature l'engagement envers leurs concitoyens trouvés sur place. En lieu et place de promesses vides, les experts mandatés ont présenté un projet pilote portant sur l’élevage de cailles, et visant à garantir un salaire mensuel pour les 200 premiers jeunes sélectionnés par l'U-IMSEC parmi les inscrits. Ce projet démarre après une phase de formation de 10 jours, offrant à ces jeunes la possibilité de développer une toute nouvelle activité professionnelle, pleine de débouchés.





De plus, dans le cadre de ce projet pilote, chaque jeune sélectionné bénéficiera d'un compte bancaire spécialement conçu pour lui, permettant d'accumuler des économies au fil du temps. Au bout d'un an de participation active, ces économies constitueront un socle financier solide, offrant aux jeunes une plus grande autonomie et la possibilité de devenir des chefs d'entreprise à part entière. Les discussions se poursuivront avec l'ensemble des parties prenantes, et notamment les jeunes, les femmes et les porteurs de projets, dans le but de favoriser l’inclusion et le développement de projets structurants. Cette démarche adopte une approche de chaîne de valeur et est ouverte à tous les acteurs locaux qui souhaitent contribuer à la prospérité de Mermoz.





M. Cheikh Mbacké Dieng, accompagné de ses collaborateurs et d’une forte délégation, s’est engagé à favoriser le plein emploi au sein des communes de la capitale sénégalaise, en commençant par Mermoz, mais également à encourager les diplômés et les entrepreneur(e)s de la localité à prospérer. « Notre engagement pour le plein emploi au sein de nos communes est inébranlable, et nous avons hâte de voir les jeunes, les femmes, et les entrepreneurs de nos terroirs prospérer. Mermoz a un avenir brillant. Sa jeunesse, à l’image de celle de ce pays, est pleine de potentiel, et nous sommes fiers de faire partie de cette aventure», peut-on d’ailleurs lire sur le compte facebook officiel de M. Dieng.