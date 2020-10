Énergie électrique : Le Sg de l’Omvg donne la date de livraison du poste de dispatching de Tamba

Omvg, Poste Dispatching de Tamba

L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (Omvg) poursuit sa tournée de visite de chantiers, dans le cadre du projet «Energie Omvg».









Ce mardi, les équipes de l’organisme sous-régional étaient dans la région de Tambacounda, pour faire l’état des lieux du «poste névralgique» situé dans le Sénégal oriental. À l’issue de la visite, le secrétaire général de l’Omvg, Ababacar Ndao, annonce que ce poste sera livré en mars prochain.









Selon M. Ndao, le poste de Tamba est un peu particulier. Il y a beaucoup de lignes d’arrivée et de départ. Il y a une ligne qui vient de Kédougou, une autre de Kolda, de Kaolack et une autre qui nous viendra de Kayes, au Mali, à partir des lignes de l’Omvs. «C’est pour vous dire que Tamba, c’est un peu le centre névralgique de notre système de transport au Sénégal», dit-il.









Non sans préciser que c’est le second poste de dispatching du réseau, car il y a un autre qui se trouve en Guinée. Le Sg annonce que taux global est de 70 %.









Ainsi, le secrétaire général de l’Omvg donne rendez-vous au mois de mars 2021, pour la livraison. «Nous travaillons avec Siemens, pour l’exécution des travaux. Au départ, nous avions reçu plus de 60 offres, mais il se trouve que ce sont ces entreprises qui sont sorties. Il y a une entreprise indienne qui travaille sur la ligne Tambacounda - Kaolack, une entreprise marocaine qui travaille sur la ligne Kédougou - Tambacounda, une entreprise française et une entreprise chinoise en Guinée. Mais nous avons veillé à ce que nos entreprises soient impliquées dans tout ce qu’elles savent faire. Mieux, nous avons insisté pour que nos ingénieurs restent dans les équipes de travail. Et nous avons également insisté pour l’utilisation de la main-d’œuvre locale», rassure Ababacar Ndao.