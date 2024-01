Enfants retrouvés dans un véhicule : le père, les marabouts et les arachides grillées

La disparition de Cheikh Ibrahima Fall, 4 ans, et son cousin, Ibrahima Dia, 5 ans, a suscité une vive inquiétude auprès de leurs proches dont le père du second surnommé Baye Zale. Ce dernier confie au journal Les Échos qu’il a rendu visite à différents marabouts et voyants pour retrouver les traces des gamins.



Il dit : « Je me suis presque ruiné pour retrouver la trace des gamins. J’ai rendu visite aussi, sur recommandation, à des marabouts dans contrées lointaines. Certains marabouts essayaient de me rassurer et me disaient que les enfants faisaient l’objet d’un enlèvement. Et que l’auteur du rapt n’était cependant pas loin, et qu’il allait bientôt les relâcher. »



Baye Zale enchaîne : « Ils ajoutaient que les enfants étaient en bonne santé et qu’ils allaient sous peu rentrer à la maison. » Il poursuit : « Un des marabouts m’a recommandé de faire dare dare une offrande d’arachide grillée car les gamins portés disparus allaient être incessamment retrouvés. Les déjeuners se préparaient tardivement dans la maison pendant la journée car toute la famille était impliquée dans les recherches. Je leur ai demandé de tenter de se ressaisir et de préparer l’arachide grillée pour donner ça en offrande. Ce qui a été fait. »



Introuvables depuis jeudi, les gamins réapparaissent le lundi, après midi, 8 janvier. L’un était décédé. En effet, relate le journal, les gémissements de l’un des gamins en l’occurrence Ibrahima Dia a alerté un jeune qui s’était isolé pour fumer un joint. Soupçonnant une chèvre piégée dans les marécages, il sillonne les abords. Il dépasse une voiture en panne recouverte d’une bâche et immobilisée devant une maison à étages où il entend davantage les gémissements. Il enlève aussitôt la bâche et casse la vitre des portières. Aucun signe de vie. Les gamins étaient enfermés dans le second véhicule garé à côté.



« Il tente d’ouvrir les portières mais celles-ci sont verrouillées. Il casse les vitres teintées et tombe sur Ibrahima Dia, qui continuait à gémir tandis que son camarade de jeu et cousin Cheikh Ibrahima Fall, dit Cheikh Ibra, était déjà mort », rapporte la source.



Dia a été évacué au district sanitaire de Mbao. Il présente une blessure au niveau de la cuisse. Le corps sans vie a été transféré à la morgue pour les besoins de l’autopsie. Décédé, Cheikh Ibra présente une grave blessure au front.



Baye Zale croit dur comme fer à la thèse d’un enlèvement suivi d’actes de torture. « Ils ont été kidnappés, conduits ailleurs, torturés, ramenés puis ensuite enfermés dans le véhicule », défend-il.



L’enquête se poursuit. Le propriétaire du véhicule s’est rendu à la police.