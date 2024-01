[Journée mondiale de l’éducation] Enfants handicapés : Le projet « Faire l’école » tente de briser les barrières

Le projet « Faire l’école » est une initiative du ministère de l’Education nationale du Sénégal et financé par la coopération italienne lancée en 2020. Il devrait se terminer en 2024. C’est pour permettre une inclusion des enfants en situation de handicap dans le système éducatif. Mamadou Sam, coordonnateur du projet estime que l’Etat du Sénégal, à travers le ministère a toujours été engagé pour que les enfants puissent avoir les mêmes cadres d’études.



Quel est l’objectif du projet « Faire l’école »?

L’objectif du projet «favoriser l’inclusion et la réussite à l’école» (Faire l’école) est de promouvoir l’éducation inclusive. On voudrait désormais que les enfants qui sont en situation de handicap puissent fréquenter l’école en même temps que les autres pour donner un sens à l’inclusion, les mettre dans des centres spécialisés pourrait constituer un moyen de les exclure. Ceux qui ont des handicaps lourds peuvent être orientés dans ces centres mais les enfants aveugles ou sourds muets peuvent être à l’école avec les enfants valides. Ce qui va leur permettre de tisser des relations sociales. Comme ils ont les mêmes droits, ils doivent apprendre à vivre ensemble et l’école est le meilleur cadre pour favoriser cette inclusion.





“Il y a toujours des stéréotypes, des croyances culturelles qui font croire que les enfants sourds ou muets ne sont bons qu’à la mendicité”





Quelles sont concrètement les réalisations faites dans le cadre du projet pour permettre l’inclusion des enfants en situation de handicap dans le système éducatif ?

Nous avons fait un travail de sensibilisation au niveau central puis nous avons décentralisé cette campagne. Au niveau du ministère, nous avons fait des tables de concertation pour une meilleure prise en charge de la question de l’inclusion. Nous avons fait pareil au niveau des inspections de l’éducation et de la formation (IEF) ensuite nous avons terminé au niveau communautaire avec les chefs coutumiers, les « bajeenu Gox », les associations regroupant des personnes en situation de handicap, entre autres. Nous sommes conscients qu’il y a toujours des stéréotypes, des croyances culturelles qui font croire que les enfants sourds ou muets ne sont bons qu’à la mendicité.

Par ailleurs, nous avons procédé au renforcement de capacité des enseignants et même des personnels des Inspections académiques (IA) et des IEF. Des formations pédagogiques ont été faites pour permettre aux enseignants d’avoir les outils pédagogiques nécessaires pour prendre en charge ces enfants. Le ministère de l’Education nationale est en train d’installer des éléments permettant l’intégration de ces enfants en situation de handicap dans les écoles classiques. Une campagne d’enrôlement des enfants en situation de handicap hors école a aussi été menée par l’intermédiaire des groupes communautaires pour les aider à intégrer l’école.

À lire aussi

https://www.seneweb.com/news/ International/la-difficile- inclusion-des-enfants-handi_n_ 431343.html

Mais des acteurs demandent l’effectivité de ces formations pour les enseignants…

Nous sommes dans le processus de formation. Tous les formateurs de nos zones cibles (Dakar, Kaolack, Kaffrine,Sédhiou et Kolda) ont été formés en braille, en langue des signes pour qu’ils puissent insérer dans leur modules de formation ces éléments afin d’outiller les futurs maîtres en matière de pédagogie de l’inclusion. Nous allons procéder à la démultiplication de ces formations au niveau des écoles. Ce qui va permettre aux enseignants d’encadrer une classe hybride. La question de la formation est donc presque réglée.

Quelles sont les prochaines étapes du projet ?

Nous allons de plus en plus construire des établissements inclusifs. Pour tout nouveau bâtiment, on prend en compte l’inclusion pour que les toilettes soient adaptées aux enfants handicapés, pour qu’ils y aient des rampes.

Il y aura aussi le projet “Faire Plus” qui va s’étendre vers les autres régions. Ainsi, petit à petit l’inclusion des enfants handicapés dans le système éducatif sera effective.