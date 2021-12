Énième rendez-vous manqué : Le TER ne roulera pas à Noël

Le Train express régional (TER) ne roulera pas le 24 décembre 2021. Sa mise en service, annoncée pour la veille de Noël, a été encore reportée au lundi 27 décembre 2021.



Une décision prise, selon L’Observateur, par le chef de l’État. La raison ? Macky Sall veut donner un cachet symbolique et populaire à l’évènement.



Autre motif évoqué ? Le Président Sall motive ce report par le fait que le 24 décembre coïncide avec un vendredi et les fêtes de Noël.



Les gens seront occupés par les fêtes et c’est la raison pour laquelle il a demandé au ministre des Infrastructures Mansour Faye et à l’Apix de décaler l’inauguration du TER au 27 décembre prochain.



Ce n'est donc que partie remise, car tout est place pour l’exploitation du TER. Tout ce qui est plateforme ferroviaire est livré, les Présentement les essais se poursuivent.