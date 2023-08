Enrôlement de 140 mille enfants et de 30 mille femmes enceintes : ISMEA appuie la CMU dans la région de Louga

Il a fait une présentation axée sur les réformes du programme de CMU, qui sont en cours de mise en œuvre et parmi lesdites réformes, il a cité la départementalisation des mutuelles de santé et la mise en place des bureaux CMU dans chaque structure hospitalière du pays. « Nous sommes aujourd’hui à 40 mutuelles de santé départementales effectivement installées et nous espérons en arriver à 46 en fin septembre. Aussi, nous sommes en phase pilote de l’installation des Bureaux CMU dans la région de Dakar, l’objectif étant d’en avoir dans chaque hôpital et centre de santé du pays en fin 2023. Le personnel qui sera mis en place dans ces bureaux va se charger d’accompagner les bénéficiaires du programme dans leur circuit de prise en charge », a indiqué Aly FALL.





Le chef du Service régional de la CMU dans la région de Louga, Seck NDIAYE est lui revenu sur les montants injectés dans la région de 2015 à 2022. A l’en croire, plus de 870 millions de FCFA ont été alloués aux mutuelles de santé en termes de subventions en plus de près de 3 milliards FCFA remboursés aux structures de santé au titre des initiatives de gratuité. « A l’heure actuelle, toutes les factures en instance de paiement dans la région sont déjà traitées et acheminées au Trésor public. On espère que d’ici peu, le paiement sera effectif », a rassuré Seck NDIAYE.