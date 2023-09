Un Jeune Sénégalais au Coeur de la Diplomatie et des Affaires aux US, Candidat à l'Election.....

Roger Boissy est un ingénieur financier, Consultant international, spécialiste en relations internationales. Roger est né au Sénégal d’une famille modeste composée de 22 enfants. Il effectue ses études dans la capitale du sud jusqu’au baccalauréat, puis se rend au Maroc pour des études en ingénierie financière. Étudiant à l’Université Sup ’Management de Fès, son apprentissage professionnel débute au sein de multinationales françaises. Ses salaires lui permettent de financer ses études de la première année au Master en Ingénierie Financière et Management des organisations. Jeune étudiant, il s’impliqua très tôt dans le syndicalisme étudiant.





Il devint Président de l’Union Générale des Étudiants et stagiaires Sénégalais en 2011, à la tête de 2000 Sénégalais et d’une équipe de 19 membres et remporta les élections de la Confédération Générale des Étudiants et stagiaires Africains en 2012, à la tête de 23 pays pour un total de 11 000 étudiants Africains.





Il est également membre du comité directeur de la JCI Fès. Étudiant en finance avec des ambitions de devenir banquier, il acquiert une grande expérience au sein de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest à Dakar, précisément au Département des opérations bancaires : de la réception, du traitement, de la numérisation à la chambre de compensation. Après ses études à Fès, Roger est recruté par une multinationale française à Rabat, qui lui permet d’économiser pour les soins de son projet de voyage vers les États-Unis. Il parvint à financer son voyage et ses études en Sciences Politiques et en Relations internationales à l'université de Houston.





Arrivé à Houston en 2013, Roger se lança dans les petits jobs (voiturier, serveur, laveur d’assiettes, agent de sécurité, livreur de pizza etc..), seuls jobs qui firent accessibles aux étudiants internationaux, qui n’étaient pas autorisés à travailler selon la loi sur l’immigration. Néanmoins, pour financer ses études en Sciences Politiques, il n’eut qu’une seule option : se lancer dans les petits jobs comme tout autre étudiant étranger.





En parallèle, il travaille comme consultant auprès du Cabinet de Consultance Hyland William basé à Cleveland dans l’Ohio. Il fut, par la suite, promu au poste de Manager de State Parking Services après avoir obtenu son autorisation de travail, ce qui lui permit d’obtenir sa place au Conseil d’Administration, parmi les dirigeants de cette entreprise au sein de laquelle il avait démarré son aventure en tant que voiturier. Désormais responsable de l’Hôtel ALOFT, situé au cœur de la Ville de Houston, à la tête d’une équipe de 35 employés (Russes, Mexicains et Africains). Après quelques mois passés à la tête de ce service, il sera envoyé en sous-traitance auprès de Marquette, l’une des plus grandes compagnies Immobilières de l’État du Texas. Il y rencontre le Directeur Régional de la Marque Ralph Lauren qui, séduit par ses qualités managériales, lui propose un poste de Directeur financier au sein de l’entreprise Ralph Lauren, à la tête d’une équipe de 45 employés américains. Après une année passée au sein de Ralph, il décida avec ses économies, de lancer officiellement son Cabinet de Consultance le G.A.C CONSULTING, un cabinet de consultance internationale spécialisé dans la promotion des investissements, dans l’import-Export, l’Achat et la vente de franchises, dans l’élaboration de Stratégies d’internationalisation pour des entreprises désirant élargir leur portefeuille à l’international ou s’y implanter, de nouer des partenariats commerciaux et globaux à travers le monde.







Son Cabinet a déjà été consulté par de grandes entreprises Américaines et Africaines à l’exemple de : Power Energy USA, la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, la Mairie de Pikine Ouest, Le Texas Global Business, et un Grand nombre d’institutions et Directeurs Généraux en Afrique durant les 4 dernières années. Dernière activité en date : la participation au Congrès International des Directeurs Généraux d’Afrique à New York où son Cabinet s’est chargé de la formation de Directeurs Généraux d’Afrique. Le Président Boissy est, par ailleurs, Président du Conseil d’administration et membre fondateur de la Chambre de commerce Texas-Afrique, qui réunit des entreprises Américaines et Africaines dans le but de promouvoir les échanges commerciaux. L’une des chambres les plus influentes au monde, à laquelle une centaine d’investisseurs Américains sont affiliés. La chambre de commerce Texas-Afrique travaille en étroite collaboration avec le Maire de la ville, les députés et Sénateurs Américains) et travaille avec plus de 45 gouvernements Africains, car couvrant désormais tous les pays d’Afrique.





Cette initiative a permis à beaucoup de pays d’Afrique de signer des protocoles d’accord englobant des centaines de millions de dollars au profit des gouvernements africains. Avec ses collègues, le Président Boissy a déjà accueilli un nombre important de chefs d’État Africains, d’Ambassadeurs et de Ministres qui sollicitent les services de ce groupe de jeunes Africains patriotes, qui permettent aux gouvernements de faire des Affaires, de signer des partenariats de haute pointure, sans rien demander en retour. Boissy fut, par ailleurs, actionnaire et Directeur Pour l’Afrique et le Moyen-Orient de l’Entreprise POWERHANDZ, fondée par l’ancien basketteur professionnel Darnell Jones et son épouse Daniel Jones.





Avec cette fonction, il travailla en étroite collaboration avec des joueurs de la NBA ayant signés, au sein de l’entreprise, en qualité d’Ambassadeurs, parmi lesquels des stars Africaines en l’occurrence le joueur Égyptien Abdul Nader et la Légende du Basketball Africain Boniface Ndong, ancien sélectionneur de l’équipe Nationale du Sénégal et sacré champion de la NBA avec les Denver Nuggets, qui fut et demeure son conseiller, ami et frère. Après une année passée au sein Powerhand, qui fut frappée de plein fouet par le COVID, occasionnant le ralentissement des activités de l’entreprise, il intégra la Start up Axalio Bank, réunissant de jeunes cadres des 4 coins du monde et actionnaire au sein de Harrell’s llc. Boissy est aujourd’hui un partenaire de Future Trends Group, l’une des plus grandes institutions financières au monde, basée à Dubaï. Le Président Boissy, un panafricaniste avéré, un afro-optimiste convaincu, auteur du fameux court métrage sur la françafrique intitulé la “Mitrailleuse”, partagé par des milliers d’internautes en Afrique et en dehors de l’Afrique.







Il est également auteur d’autres vidéos dont le seul but est de sensibiliser les Africains et les inciter à apprendre leur histoire et à prendre leur destin en main. Boissy est également le Président Fondateur de l’ONG STAND FOR AFRICA, présente dans 18 pays d’Afrique et dont la mission principale est de réunir tous les Afro-descendants (Africains, Afro-Américains, Afro-Caribéens) autour d’un idéal : la revalorisation du continent Africain à travers la coopération et le partenariat.