Entrepreneuriat chez les jeunes : La Fondation du Secteur privé de l’Éducation accompagne l’État

Le concours « Jeunes Entrepreneurs » organisé par la Fondation du Secteur Privé pour l’Education « FSPE » a vécu. Pour la première édition, 14 projets ont été retenus. A l’issue des entretiens avec le jury, deux candidates sont primées : Sina Gaye de la structure « ISSINA BIO » de Dakar et Ramatoulaye Samba de l’entreprise « LA MAIN DE MAMAN » à Dakar aussi.





Cette initiative est née d’un partenariat entre la Fondation du Secteur Privé pour l’Éducation (FSPE) dans le cadre de son programme « Innovation et entrepreneuriat », et le Projet APTE-Sénégal (Amélioration des Performances de travail et entrepreneuriat au Sénégal) pour développer l’employabilité, l’esprit entrepreneuriat et de leadership de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur à travers le projet « Seconde Chance ».





La mise en œuvre du projet a permis à la FSPE de donner un appui technique et financier à des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur pour faciliter leur insertion professionnelle dans les secteurs de l’agriculture, la transformation et la vente de produits locaux, de l’élevage, l’électronique, l’électricité, la climatisation, la pisciculture, le recyclage d’objets usés, la cosmétique, l’agro-alimentaire, etc.





« Il a fallu assurer un coaching pour la rédaction de business plans et la mise en œuvre de leurs projets par des experts » explique Faye Bèye Kassé, Administratrice générale de la FSPE.





Pour Meya Mbaye, chargé de la mobilisation communautaire, de l’Intégration du genre et de la communication du projet APTE, ces jeunes entrepreneurs ont bénéficié d’une formation sur le développement personnel, l’écriture de business plan, le coaching et le monitoring sur mesure pour faciliter leur insertion professionnelle. « L’option a été de les former d’abord avant d’aller vers des appuis pour la mise en œuvre des projets sélectionnés » poursuit-elle.