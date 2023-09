Entrepreneuriat féminin : Un panel souligne l’importance de la digitalisation pour la compétitivité des entreprises

La digitalisation : Une opportunité pour les PME

Le meet up a été ouvert par des discussions sur l'importance cruciale de la digitalisation pour la compétitivité des entreprises. Madame Sow a déclaré : "Quand vous démarrez votre activité, si vous n’avez pas de budget pour développer vos plateformes digitales, vous pouvez profiter des outils gratuits disponibles. En dehors de vos réseaux professionnels, vous devez avoir votre site web soit en simple vitrine pour donner des informations sur vos offres de produits et services ou aussi de les vendre.





Les défis de la digitalisation





Cependant, la digitalisation n'est pas sans obstacles. Madame Sow a identifié les principaux défis auxquels les entrepreneures sont confrontées dans ce processus, notamment le manque d'accès à Internet dans certaines régions, la fracture numérique de genre, la formation insuffisante sur les outils numériques et la nécessité de financements adaptés pour mettre en place des solutions technologiques. Ces défis doivent être relevés pour que la digitalisation profite pleinement aux entrepreneures sénégalaises. Elle estime également qu'un développement au niveau national exigerait le soutien de l'État, en raison de l'investissement nécessaire pour créer des infrastructures coûteuses, un défi financier pour leur association à but non lucratif et qui dépend des contributions de leurs membres pour fonctionner.





