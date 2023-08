Escroquerie à 3 milliards F CFA : un avocat, maire et proche de Khalifa Sall dans de beaux draps

La décision a été prise en toute discrétion. Me El Mamadou Ndiaye a été suspendu par le Conseil de l’ordre des avocats. Selon Libération, qui donne la nouvelle, la décision est la conséquence du déclenchement de poursuites contre la robe noire par le parquet général.



Que reproche-t-on à ce responsable de Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, maire de Thiaroye-Sur-Mer ? Libération rapporte qu’il serait au centre d’une affaire d’escroquerie portant sur 3 milliards de francs CFA.



L’affaire ? Le journal précise que des investisseurs avaient déboursé cette somme pour acquérir des terrains au centre-ville de Dakar. Au moment de procéder à la mutation des parcelles, ils se rendent compte qu’ils détiennent des faux baux.



Libération rappelle que l’affaire avait valu un séjour en prison à Oumar Sow, PDG d’Odis Group, spécialisé dans le négoce, les fournitures de pièces automobiles et industrielles, et les peintures. «Il était ressorti de l’enquête confiée à la brigade des affaires générales (BAG) de la DIC qu’une partie des fonds en cause, 300 millions F CFA, était passée par El Mamadou Ndiaye», informe la même source.