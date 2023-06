Escroquerie : Daniel Tshilela, la terreur des étudiants étrangers, envoyé en prison

Daniel Tshilela est un ressortissant congolais (RDC) installé au Sénégal depuis trois mois. Il a été envoyé en prison le 16 juin. Il devrait y rester jusqu’à la fin de l’année avec sa condamnation, ce mardi, à six mois ferme pour escroquerie.



D’après L’Observateur, qui a assisté à l’audience, devant le tribunal des flagrants délits, Daniel Tshilela avait pris pour cibles des étudiants étrangers venus poursuivre leurs études au Sénégal. Il s’agit d’Ivoiriens, de Congolais et de Togolais, notamment.



Le journal précise que les victimes ont individuellement versé à l’escroc des montants allant jusqu’à 195 000 francs CFA. Au total, Tshilela a touché 2 millions de francs CFA. Il promettait à chacun des étudiants de lui louer une chambre qui n’existait en fait que dans sa tête.



L’Observateur souligne que l’escroc était hébergé par sa copine depuis son arrivée au Sénégal et qu’il se présentait tantôt en commerçant tantôt en étudiant.



À la barre, Daniel Tshilela a d’abord tenté de nier les faits avant de passer aux aveux. Il a pris six mois ferme et devra rembourser aux plaignants les montants dus.