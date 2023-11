Escroquerie et charlatanisme : le tiktokeur Samba Ka, déjà en prison, cité dans une sombre affaire de 15 millions F CFA

Le célèbre tiktokeur Samba Kâ dit «Rang» est en prison à Linguère. Il purge une peine de deux ans ferme pour vol commis la nuit avec usage de moyen de locomotion. Il risque d’écoper une autre peine. Son nom est cité dans une histoire d’escroquerie et de charlatanisme portant sur 15 millions de francs CFA.



L’affaire oppose directement le commerçant A. S. et Y. S., présenté en marabout «faiseur de miracles». Capable d’accomplir le souhait des candidats à l’émigration, de permettre aux femmes qui le désirent de se marier, de booster les affaires des commerçants…



D’après L’Observateur, qui donne l’information, Samba Kâ a relayé la carte de visite de Y. S., qui se cachait derrière Torodo Sow, notamment en publiant ses contacts sur les réseaux sociaux.



Cette publicité mensongère a eu son effet : elle a poussé A. S. à joindre au téléphone le «faiseur de miracles» afin de donner un coup de fouet à ses affaires qui claudiquaient. À la suite du premier contact, Torodo Sow envoie une potion magique à sa victime. «Dès qu’il a respecté à la lettre les indications du charlatan, le commerçant a été envoûté, avance L’Observateur. Il est devenu la vache laitière du charlatan. Ce dernier passait tout son temps à lui réclamer de l’argent.»



Pour répondre aux nombreuses prescriptions à incidence financière du faux marabout, A. S. dut, selon le journal, vendre son terrain, sa voiture et une partie de ses marchandises. Au total, calcule le quotidien du Groupe futurs médias, le commerçant a remis à Y. S. 15 millions de francs CFA.



Lorsqu’il a découvert qu’il avait affaire à un escroc, A. S. a saisi la gendarmerie de Potou d’une plainte. Le mis en cause sera démasqué. Les enquêteurs découvriront qu’il ne s’appelait pas Torodo Sow, mais Y. S et qu’il n’habitait pas Linguère, mais Keur Momar Sarr, précisément à Mindio.



Le charlatan a été déféré au parquet de Louga pour escroquerie et charlatanisme, informe L’Observateur. Qui signale que le tiktokeur «Rang» risque d’être poursuivi en tant que complice, même si aucune charge n’est à l’heure actuelle retenue contre lui.