Escroquerie foncière : Il vole le document d'un terrain appartenant à son cousin et le vend à 13 millions FCFA

J. F. D. Diène a été jugé à la barre des flagrants délits du tribunal de grande instance de Mbour pour des délits d’escroquerie au foncier. Le préjudice est évalué à 26 millions FCFA.















C'est en fouillant des documents que gardait son père, que J. F. D. Diène est tombé sur les papiers d'un terrain appartenant à son cousin, M. S. Ndiaye.













Il prend une photo du document et en fait une copie. Puis, il s'attache les services de M. Dieng. Ce dernier travaille dans les démarches administratives à la Somone. Pour obtenir un duplicata, J. F. D. Diène va payer 300.000 FCFA à M. Dieng.













Il va par la suite vendre le terrain de son cousin à un certain Soumaré à 13 millions de francs CFA. A la barre du tribunal, le prévenu a reconnu les faits. M. Soumaré raconte que Justin lui avait vendu un terrain à Somone d’une valeur de 13 millions.









"Il m’a remis le duplicata de la délibération et la copie d’identité du propriétaire du terrain au nom de Maxime Simon Ndiaye. J'ai clôturé le terrain et fait des démarches. Au total, cela m'a coûté plus de 26 millions FCFA", explique le plaignant.









Poursuivi pour complicité, M. Dieng nie toute implication. Le procureur a requis 1 an de prison ferme contre J. F. D. Diène et 6 mois contre son complice M. Dieng. Le tribunal a finalement condamné J. F. D. Diène à 3 mois de prison ferme et il devra payer à M. Soumaré la somme de 22 millions FCFA, en guise de dommages et intérêts. Quant à M. Dieng, il a pris 3 mois de prison pour complicité.