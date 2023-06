Escroquerie : Il se faisait passer pour un procureur ou le chef des Armées pour arnaquer ses proies

La Section de Recherches (SR) de Thiès a mis hors d'état de nuire un escroc notoire. E.D.Sow se faisait passer pour un procureur de la République, ou pour le chef d'État-major général des armées (Cemga) selon les informations exclusives de Seneweb.



Ainsi l'usurpateur de fonction a fait des victimes dans les rangs de l'armée. Le faux procureur Sow a grugé militaires en activité, à la retraite et des civils qui lui ont remis de fortes sommes d’argent, d'après des sources de Seneweb proches du parquet.



Le modus operandi du faux CEMGA consistait à demander à ses proies de s'acquitter du paiement des frais de dossiers de préinscription pour leurs enfants désirant poursuivre leurs études en France et au Canada. Le faussaire profitait de son riche carnet d'adresses pour escroquer des honnêtes citoyens.



Le faux CEMGA arrêté à Thiaroye par la SR de Thiès



Sous le coup d'une pluie de plaintes et recherché par plusieurs unités de la police et de la gendarmerie, il a fini par tomber dans les filets du Commandant de la Section de Recherches (SR) de Thiès et de ses hommes.



Le délinquant notoire a été arrêté à Thiaroye par les gendarmes de cette unité d'élite basée dans la capitale du Rail. Au terme de l'enquête rondement menée, le faux procureur a été déféré au parquet lundi dernier, selon des sources de Seneweb.