Escroquerie : les enchères douanières, les 40 tonnes de riz et l’appartement à 55 millions

Parmi les plaintes reçues jeudi 10 août à la DIC et qui font l’objet d’enquêtes, trois ont retenu notre attention.





Trois voitures. Jeudi dernier, Aïssatou Fall a porté plainte contre Souleymane Ba pour escroquerie et abus de confiance. La plaignante réclame 7 millions de francs CFA au mis en cause. Il s’agit du montant qu’elle lui a versé pour l’acquisition de trois véhicules qui seraient mis en vente aux enchères par la Douane. Dans sa plaine, Aïssatou Fall affirme que Ba, qui se serait présenté à elle en douanier, n’a pas fait signe de vie depuis qu’il a encaissé son argent.





Stock de riz. Le même jour, pour le même type d'accusation, Coumba Ndiaye a saisi la DIC contre Abdou Fall. La plaignante affirme dans sa plainte qu’elle avait chargé le mis en cause d’écouler ses 40 tonnes de riz dont la valeur est estimée à 15 millions 964 mille francs CFA. Elle affirme que ce dernier a écoulé l’intégralité du stock, mais ne lui a versé que 5 millions de francs CFA. Elle lui réclame le reliquat.