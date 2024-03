Escroquerie portant sur plus de 300 millions : comment un commerçant a grugé 2 Guinéens

A. M. Sow, patron de la société AMS Touba Bellel, a été condamné à 4 ans de prison ferme. Le prévenu a été reconnu coupable du délit d’escroquerie pour avoir grugé 2 commerçants guinéens.



Les fonds en cause tournent autour de plus de 300 millions de francs CFA, rapporte Source A. Le journal qui a assisté à l’audience hier devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar indique que les faits remontent au mois de novembre 2023.



A l’époque, poursuit la source, le prévenu avait signé des contrats avec les plaignants S. Baldé et M. Diallo pour la vente de fer.



Selon les termes du contrats dévoilés par Source A, Sow devait leur livrer la commande dans un délai de 72 heures après avoir reçu plusieurs versements d’un montant total de 228 millions de la part de M. Diallo. La dame lui avait remis de son côté 95 millions



D’après le journal, les acheteurs ne verront jamais la couleur de la marchandise. Sow est « resté injoignable » après le versement des montants pour la commande.



A ce propos, souligne la source, le prévenu, après avoir encaissé l’argent, faisait la bamboula à Dubaï. Il a été finalement arrêté et envoyé en prison.