Escroquerie via Orange Money : Une mafia démantelée entre Médina Baye et Taïba Ndiobène

La brigade de recherches (BR) de Kaolack a mis fin aux activités d'un réseau de malfaiteurs, entre Médina Baye et Taïba Ndiobène. Les éléments de cette unité d’élite de la gendarmerie nationale ont arrêté deux escrocs.





Un réseau de malfaiteurs s'activant dans l'escroquerie en ligne a été neutralisé. Trois de ses membres se faisaient passer pour des agents de la Sonatel pour arnaquer les abonnés de cet opérateur téléphonique. Le modus operandi consistait à appeler sur un numéro fixe et menacer de suspendre la ligne sous prétexte que l'usager n'a pas honoré sa facture. Une dame domiciliée à Dakar a fait les frais de ces faux agents de la Sonatel.





Tout a commencé lorsqu'un membre de ce réseau a appelé sur le numéro fixe d'A. Fall. Sa fille a décroché l'appareil pour entendre son interlocuteur lui signifier que leur facture de téléphone n'a pas été payée, avant de lui demander le numéro du téléphone portable de sa mère.





Ainsi, l'escroc a appelé la dame A. Fall sur un autre téléphone avant de le mettre en mode haut-parleur pour permettre à la fille d'entendre la voix de sa maman.





Après avoir raccroché son dernier appel, l'escroc a roulé la fille dans la farine. "Ta mère t'a ordonné d'aller dans sa chambre pour récupérer l'argent dans l'armoire pour me l'envoyer via Orange Money", a-t-il fait croire à son interlocutrice. Ne se doutant de rien, elle a fouillé dans l'armoire de sa mère où elle a récupéré 20 000 F CFA. Sur instruction de l'escroc, la fille a emprunté la somme de 800 000 F CFA à sa voisine, au nom de sa maman. Puis, elle a envoyé au total 820 000 F CFA sur le numéro Orange Money du faux agent de la Sonatel.





Mais l'affaire s'est ébruitée lorsque le faussaire a appelé une nouvelle fois sur le numéro de fixe pour demander à la fille d'aller emprunter encore de l'argent. Quand la fille s'est présentée chez un autre voisin, la maitresse des lieux a appelé directement la mère de la fille pour vérification. A. Fall de déclaré qu'elle n'a jamais mandaté sa fille.





La déléguée médicale (mère de la fille) s'en est alors ouverte à la Sonatel. La dame domiciliée à Dakar a été conseillée d'aller porter plainte à Kaolack où a été localisé le numéro de l'escroc.





Suite à l'enquête ouverte par les hommes du commandant Nunez, chef de la BR de Kaolack, le réseau incriminé a été démantelé. Les gendarmes ont effectué une descente inopinée à Médina Baye où ils ont procédé à l’arrestation d'E. S. Diop. La poursuite des investigations a permis d'interpeller un autre membre du gang à Taïba Ndiobène. Mais la troisième personne en cause a réussi à s'échapper lors de l'interpellation de son compère E. K. Diop.





Interrogé sur procès-verbal, le duo a reconnu avoir monté le coup à Kahone. Les deux escrocs ont avoué avoir partagé le butin avec leur acolyte W. Diop en cavale.