Etat civil : Plus de 5.000 personnes enrôlées à Kafountine

Les problèmes de l'état civil touchent de nombreuses localités du pays. Mais la situation est beaucoup plus complexe dans la zone sud à cause du conflit qui a duré quatre décennies. Durant la crise, plusieurs personnes ont été privées de ce droit d'accès à l'état civil, selon le représentant de Catholic Relief Services (CRS) à Ziguinchor.



Salomon Diédhiou de CRS a fait savoir dans le cadre des accords de paix signés, le 13 Mai 2023 entre l'État du Sénégal et la faction Jakkaye, cette question de l'état civil a été posée pour la régulation aux fins de faciliter l'obtention de l'extrait de naissance aux populations affectées par le conflit. C'est ainsi que par ordonnance du procureur, les mairies peuvent procéder à la déclaration des ayants-droit même si les délais sont passés. Un volet géré par la dynamique de paix dans le cadre du projet Awili II de l'USAID, piloté par CRS en vue d'accompagner l'État du Sénégal dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Des ex-combattants et des personnes qui n'ont pu voir d'acte d'état civil ou ayant eu des problèmes à se procurer ce papier à cause du conflit sont éligibles.

A Kafountine, plus de 5.000 personnes ont pu être recensées et rétablies, selon le Maire Diatta. L'édile a salué cette démarche de consolidation de la paix.



"En un temps record, nous avons pu établir plus de 5.000 extraits de naissance dans la commune de Kafountine ", a informé le Maire David Diatta. Il a aussi salué la décision de la faction Jakkaye du MFDC dirigée par Fatoma Coly de déposer les armes pour un retour définitif de la paix en Casamance.