Eto'o risque la prison : Une demande de pension alimentaire impayée met sa liberté en jeu

L'ancienne star du football risque une peine de prison à la suite d'une demande de son avocat formulée par Erika do Rosario Nieves, sa fille légalement reconnue depuis février 2022. Ayant déjà obtenu une décision de justice en sa faveur, ordonnant à Eto'o de verser une pension mensuelle de 1 400 euros, la jeune femme a maintenant réclamé le paiement rétroactif de cette pension pour les cinq dernières années. Face à l'absence de réponse de son père, elle passe à l'étape supérieure et demande des mesures plus sévères.





Le Diario de Sevilla a révélé cette information vendredi, confirmant la demande formulée par l'avocat d'Erika do Rosario Nieves, Fernando Osuna. Les plaignants ont mentionné la somme de 90 000 euros, représentant le montant des pensions impayées. Selon les médias espagnols, l'avocat a également souligné les antécédents judiciaires de Samuel Eto'o, rappelant qu'il avait déjà été condamné à un an et dix mois de prison pour fraude fiscale en Espagne.





La lettre de l'avocat a également mentionné que l'ancienne gloire du football camerounais avait été condamnée à une amende financière pour n'avoir pas payé la pension alimentaire d'une autre fille issue d'une relation extraconjugale en Italie. Le courrier adressé à la justice a déclaré : "Il doit plus de cinq ans de pension à sa fille et continue de défier la justice. Les ressources financières d'Erika sont très faibles tandis qu'Eto'o vit dans le luxe."





L'avocat a également averti que Samuel Eto'o s'exposait à des circonstances aggravantes de récidive et d'abus d'autorité. Si un procès devait avoir lieu, il se tiendrait à Madrid.