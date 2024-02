Étudiant tué à Saint-Louis : La victime est originaire de Dindefelo (Kédougou)

On en sait un peu plus sur l'étudiant tué à Saint-Louis ce vendredi lors des heurts qui ont éclaté dans plusieurs localités du pays comme à Saint-Louis. La victime a été identifiée comme étant A.Tounkara, un jeune étudiant originaire de Dindefelo dans la région de Kédougou. Selon des informations recueillies auprès des manifestants, il a été tué par balle au cours d'affrontements entre les Forces de l'ordre et les manifestants. C'est à l'hôpital de Saint-Louis qu'il a succombé à ses blessures après son évacuation. Pour l'heure, c'est l'émoi et la consternation dans sa ville natale.