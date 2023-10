Europa League : Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye tenus en échec, Abdallah Sima et Assane Diao Diaouné s’illustrent encore

Les internationaux sénégalais qui ont participé, ce jeudi, à la 2e journée de l’Europa League, ont connu des fortunes diverses. L'Olympique de Marseille et ses Lions Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye ont été tenus en échec au Vélodrome par Brighton (2-2), alors qu'Abdallah Sima et les Rangers se faisaient battre par le club chypriote d'Aris Limassol.





Pourtant, Sima a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets, en réduisant le score pour son équipe, à la 70e mn (2-1). Après avoir marqué contre le Bétis Séville le 21 septembre (1-0), le jeune international sénégalais de 22 ans inscrit ainsi son deuxième but dans la compétition.





Un autre joueur qui s'est illustré en Europa League est le Sénégalo-Espagnol Assane Diao Diaouné. Après avoir marqué lors de ses deux derniers matchs en Liga, le natif de Ndangane, dans la région de Fatick, a ouvert le score pour le Bétis Séville, qui a battu le Sparta Praha (2-1).





Après la belle performance de Nampalys Mendy en Ligue des champions avec Lens, qui a battu Arsenal (2-1), les prestations des autres Lions en Europa League vont certainement réjouir le sélectionneur national Aliou Cissé.