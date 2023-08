Evacuation des eaux pluviales au marché Ndoumbé Diop de Diourbel : L’ONAS met les bouchées doubles pour soulager les populations

Les équipes de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) ont commencé l’évacuation des eaux pluviales au marché Ndoumbé Diop de Diourbel. Cette opération est à verser sur le compte de la mise en œuvre des instructions du Président de la République, Macky Sall qui a demandé à tous les services de l’Etat d’être aux côtés des populations pour apporter des réponses urgentes en cas d’inondations.



Depuis, le samedi 26 août 2023, une électropompe de 500 m3/heure et un kilomètre de flexible ont été installés. Ce matériel a été réceptionné par le Gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall et le Préfet Mamadou Khouma.



Depuis lors, le dispositif fonctionne sans répit. L’objectif, c’est de libérer ce lieu de commerce dans les prochaines heures conformément aux instructions du Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo. « Nous avons déployé les moyens pour vaincre les eaux dans deux ou trois jours au plus tard. Cette opération est menée sous l’impulsion du Directeur Général de l’ONAS », a expliqué le chef de service régional de l’ONAS, à Diourbel, Mouhamadou Lamine Samb.



Les inondations du marché Ndoumbé Diop s’expliquent par le débordement de deux bassins situés en amont. A cela s’ajoutent les empiétements des voies d’écoulement naturel. Ces deux ouvrages ont débordé à cause des fortes précipitations enregistrées dans cette ville. En une journée, Diourbel a recueilli 88 mm de pluie. « Les fortes pluies ont entraîné le débordement des bassins en amont inondant le marché », a précisé Mouhamadou Lamine Samb.



Un ouvrage de drainage des eaux pluviales sous-dimensionné a été réalisé sur ce point raccordé à la station Roucou Boussew.



Rappelons que dans cette ville comme d’autres, l’ONAS a déroulé des opérations pré-hivernage. Il s’agit du curage des canalisations, de l’entretien et le renouvellement des équipements des stations de pompage entre autres. Ces travaux en amont ont comme un effet en aval, la réduction des impacts des inondations.