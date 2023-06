Évadé du tribunal de Kolda : O. Faty arrêté après deux ans de cavale

Le commissariat central de Kolda vient de mettre fin à la cavale du détenu O. Faty. Ce malfaiteur spécialisé dans le vol de téléphones portables s'était évadé, en 2021, de la cave du tribunal de grande instance de la capitale du Fouladou, selon des sources de Seneweb. Les hommes du commissaire Malick Dieng ont fini par lui mettre la main au collet. Il a été déféré hier. Détails !





Le tribunal de grande instance de Kolda a été le théâtre d'une évasion spectaculaire, en 2021. Déféré pour vol, O. Faty a trompé la vigilance des gardes pénitentiaires avant de s'évader de la cave.





Après deux ans de cavale, le fugitif est retourné dans la capitale du Fouladou où il s'est remis à voler des téléphones portables. Plusieurs de ses victimes se sont présentées au bureau du chef de service du commissariat central de Kolda pour se plaindre ou déposer une plainte. De nombreux plaignants ont été enregistrés entre le 3 mai et le 3 juin 2023.





Le commissaire Malick Dieng a adressé des réquisitions à un opérateur téléphonique pour localiser des téléphones portables volés. L'exploitation des résultats parvenus au limier en chef de Kolda a permis de borner un appareil cellulaire à Sédhiou.





Câblé, le détenteur du portable a accepté de livrer l'identité de son vendeur, O. Faty. Celui-là même qui s'était évadé de la cave du tribunal de Kolda en 2021.









Mis à contribution dans cette affaire, les policiers du commissariat central de Sédhiou ont arrêté O. Faty et l'ont transféré à Kolda. Lors de son arrestation, le fugitif était en possession de six portables, 32 puces et 10 cartes mémoires de provenance douteuse, selon des sources de Seneweb.





Interrogé sur procès-verbal, O. Faty a reconnu sans ambages les faits avant de livrer l'identité de ses compères.