Exercice illégal de la médecine : L’Ordre des médecins actionne la Su contre…

P. S. Sarr, se disant médecin généraliste, et M. L. Soumaré, se disant biologiste, ont été arrêtés avant d’être déférés au parquet de Pikine-Guédiawaye, le 17 juillet dernier, pour exercice illégal de la médecine.



Tout a commencé, narre Libération, quand l’Ordre des médecins a saisi la Sûreté urbaine (Su) de Dakar par rapport à un structure sanitaire privée, implantée à Yeumbeul Sud et dénommée Medicos Ar. Sur place, les enquêteurs ont trouvé 3 personnes en train de placer des voies veineuses à des patients mis en observation. Le nommé A. M. Diaw, qui n’est pas poursuivi, se présente comme le propriétaire de la clinique. Il a reconnu avoir engagé P. S. Sarr après la présentation d’attestations prouvant une formation et une expérience en pratique médicale.



Sauf qu’il ressort des premiers éléments de l’enquête que P. S. Sarr ne dispose pas de diplôme de médecin alors qu’il soutient avoir travaillé respectivement comme médecin généraliste entre 2008 et 2010 à l’hôpital Abass Ndao puis comme stagiaire pendant 6 mois au niveau de l’hôpital Principal, et à Aristide Le Dantec comme prestataire. C’est fort de ses expériences, dit-il, qu’il a rejoint Medicos Ar, où il gère la consultation, la mise en observation et la prescription d’ordonnance aux patients.

P. S. Sarr n’était pas non plus inscrit à l’Ordre des médecins du Sénégal. Une réquisition faite dans ce sens par la Su l’a confirmée.



Concernant M. L. Soumaré, Diaw a soutenu n’avoir aucun lien professionnel avec lui. Ce dernier n’est que son voisin qui loue le second appartement indépendamment du Cabinet. Soumis au feu roulant des questions des enquêteurs, le concerné a déclaré avoir subi, après le Bac, une formation en technicien supérieur en biologie d’abord à l’Institut Santé Service sis à la Médina, ensuite à l’Ecole nationale de développement social et sanitaire (Endss) où il a obtenu un diplôme en biologie physico-chimique. C’est par la suite qu’il a commencé la pratique médicale au Centre Elisabeth Diouf de Gueule Tapée.



Au Cabinet médical Medicos Ar, il a souligné qu’il fait des analyses (sanguins, urines, selles, et autres). Avant de se rétracter.



Au cours des investigations, relève le journal, le fils d’un patient du nom de A. T. Baldé, a confié que c’est bien M. L. Soumaré qui se trouvait au chevet de son père hospitalisé dans la structure. En contrepartie, il a versé un montant de 1,5 million F CFA pour les frais médicaux. M. S. Baldé ajoute, toutefois, qu’il a dû transférer son père dans une autre structure, “à cause du mauvais traitement”.



En face, M. L. Soumaré conteste le montant et affirme avoir reçu, selon sa version, 800 000 F CFA, une somme payée en 2 tranches, après l’admission pour 2 mois du patient qui souffrait d’une double fracture suite à un accident de la route, et qui devait subir une intervention chirurgicale.