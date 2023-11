Exercice Xaritoo 2023 : Mont-Rolland rend les honneurs à l'État-major général des armées









Ce jeudi 16 novembre 2023, est organisée, à Mont-Rolland, dans le département de Tivaouane, la journée VIP de l'exercice bilatéral dénommé «XARITOO 2023». Cet évènement est organisé dans la période du 10 au 18 novembre 2023, dans le quadrilatère Ngasobil-Thiadiaye-Dangalma-Khombole-Mont Rolland-Sandiara.









Un prétexte, d'après Colonel Moussa Koulibaly, Directeur de l'information et des relations publiques des armées, pour «présenter l'exercice et son déroulement aux autorités militaires et civiles invitées pendant cette phase».









L'officier supérieur renseigne que «cet exercice interarmées, qui vise à renforcer l'interopérabilité entre les différentes composantes participantes, s'inscrit dans le cadre de la coopération opérationnelle entre le Sénégal et la France».